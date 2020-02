OM eist 24 maanden cel voor brandstichting kippenschuren

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 24 maanden cel tegen een 27-jarige man voor het in brand steken van een bestelauto, waardoor in de zomer van 2019 ook twee kippenschuren in Kiel-Windeweer in de as werden gelegd.

Acht maanden van de strafeis zijn voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Zo moet de man uit Hoogezand een ambulante behandeling ondergaan en zich houden aan een meldplicht. Deskundigen denken niet dat hij een pyromaan is. Wel is hij verstandelijk beperkt en heeft hij diverse stoornissen.

Bij de brand in de nacht van 7 juli 2019 kwamen 100.000 kuikens om. De financiële schade liep in de miljoenen. De man vertelde donderdag in de rechtbank in Groningen dat hij zich vrijwel niks kon herinneren van de brand. Mogelijk kwam het geheugenverlies door drankgebruik op een schuurfeest de avond ervoor, zei hij.

De man meldde zich nadat de politie had gedreigd om camerabeelden van het vleeskippenbedrijf openbaar te maken. Op de opname is te zien hoe de man de auto in brand steekt. Daarvoor had hij aan de deuren van een schuur gevoeld. Hij weet niet waarom hij de bestelbus in brand heeft gestoken.

Volgens het OM handelde de man rustig. „U bent blijven kijken en toen de auto eenmaal in brand stond, bent u weggerend.” De man wist dat de kans groot zou zijn dat de brand zou overslaan en heeft niemand gewaarschuwd, stelt de officier van justitie.

De man heeft vijf maanden in voorarrest gezeten. Zijn advocaat wil dat er alleen een voorwaardelijke straf wordt opgelegd. Een door hem gemaakte vergelijking met andere autobranden gaat volgens de officier van justitie mank. „Er zijn 100.000 levende dieren omgekomen, dat is wat anders dan een brandende conifeer.”

De uitspraak is op 12 maart.