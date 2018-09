OM eist 21 maanden cel voor omkoping Google

Tegen de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S. heeft het Openbaar Ministerie maandag 21 maanden cel geëist. Hij zou een bestuurder van Google hebben omgekocht. Ook wordt hij verdacht van fraude en deelname aan een criminele organisatie.

Dat bleek maandag uit de derde zittingsdag in deze strafzaak in de rechtbank in Zwolle. De officier van justitie noemde S. „het geweten van de vastgoedsector”. S. had een motief om Google-bestuurder Simon Tusha om te kopen, meent het OM. Zijn vastgoedbedrijf TCN verkeerde in 2008 door de kredietcrisis in zwaar weer. Het bedrijf moest dat jaar voor 140 miljoen euro aan vastgoed verkopen. Cruciaal was de rol van Google bij de huur van een datacentrum in de Eemshaven. Met de omkoping werd de verlenging van dat contract zekergesteld.

Tegen de vrouw van S., de 51-jarige Saskia van B., is 15 maanden cel geëist. Zij was feitelijk leidinggevende bij het bedrijf. Ook twee dochterbedrijven van TCN speelden een rol bij de omkoping, meent de officier. Zij moeten wat het OM betreft 1 miljoen en 650.000 euro boete betalen.

S. sprak in 2008 met onderhandelaar Simon Tusha van Google over de koop van de datacentra in Groningen en de Eemshaven door de Amerikaanse internetgigant. Als het Tusha lukte om Google de datacentra voor 135 miljoen euro te laten kopen, mocht de bestuurder 10 miljoen euro in eigen zak steken, aldus het OM. De koop ging niet door, maar Google verlengde wel de huur. Tusha en andere deelnemers van de criminele organisatie ontvingen 1,7 miljoen euro.

Beide verdachten ontkennen de omkoping. „We zijn plat gezegd genaaid”, zei Van B. over de rol van Tusha. Donderdag komen de raadslieden aan het woord. Daarna bepaalt de rechtbank wanneer het vonnis wordt bepaald.