OM eist 20 jaar cel en tbs voor ‘brandmoord’ Breda

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Breda twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 52-jarige Janie H. wegens moord. H. zou op 8 april 2019 de 49-jarige garagehouder Ger van Zundert (49) hebben gedood door hem in brand te steken. Van Zundert was kort daarvoor door twee anderen mishandeld en vastgebonden op een stoel, in zijn garagebox aan de Sparrenweg in Breda. „Gruwelijk en laf”, zo omschreef de officier van justitie de moord. Het door H. vertoonde gedrag noemde zij „ronduit sadistisch”.

Het slachtoffer bezweek een dag later aan zijn verwondingen. H. meldde zich die dag bij de politie. Hij ontkent niettemin dat hij zijn vroegere zakenpartner heeft gedood. Het tweetal zou een slepend conflict hebben gehad.

Volgens het OM was H. geobsedeerd door Van Zundert en diens familie en had hij al eerder aangekondigd dat hij hen iets zou aandoen. De uiteindelijke moord is grondig voorbereid, aldus de officier van justitie. „Niets is aan het toeval overgelaten.”

Het slachtoffer werd vastgebonden en zijn ogen werden afgeplakt. Nadat de twee vermoedelijke handlangers waren vertrokken, ging H. naar binnen, aldus het OM. Daar trok hij de tape van Van Zunderts ogen en zei hij dat hij hem in brand zou steken. Hij besprenkelde de garagebox en het slachtoffer met wasbenzine, rokend en bier drinkend. Uiteindelijk bracht hij de benzine tot ontbranding met geprepareerde bundeltjes lucifers en ging hij er vandoor. Volgens het OM is H. ongeveer een half uur binnen geweest.

De twee handlangers zijn vooralsnog spoorloos gebleven. Een in april opgepakte man uit Heerlen is na een paar dagen weer op vrij voeten gekomen.