OM eist 2 jaar voor inrijden op wegwerkers

Tegen een 23-jarige man die in november 2017 tijdens een achtervolging door de politie in Leusden met zijn auto bijna drie wegwerkers aanreed, is voor de rechtbank in Utrecht twee jaar celstraf geëist. De wegwerkers wisten op tijd weg te springen. Volgens een getuige reed de auto vlak daarvoor zo’n 100 kilometer per uur.

De verdachte, zonder woonplaats, was samen met een 22-jarige man uit Utrecht op de vlucht voor de politie. Die had hen bij een autokraak betrapt. Tijdens de achtervolging reed de politieauto ook bijna een andere auto aan. Dat gebeurde toen de verdachte opeens naar links stuurde zodat de politie op de weghelft met tegemoetkomend verkeer kwam en maar net een botsing kon vermijden.

De verdachte beweert dat de 22-jarige Utrechtenaar de auto bestuurde, maar de aanklager vindt bewezen dat de 23-jarige reed. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat bij hem uit van poging doodslag, poging zware mishandeling en de autokraak.

De aanklager vindt dat er geen sprake is van medeplegen door de bijrijder. Voor diverse autokraken wil justitie hem wel laten plaatsen in een inrichting voor stelselmatige daders.