OM eist 2 jaar cel voor illegaal doden dieren

Een man die illegaal allerlei dieren doodschoot, onder meer voor een jaarlijkse barbecue, moet van het Openbaar Ministerie (OM) celstraf krijgen. De man had geen jachtakte of wapenvergunning en doodde volgens de aanklager in korte tijd tientallen ganzen, reeën, wilde zwijnen en een big, maar ook katten, een hond en een roofvogel. Het OM eiste voor de rechtbank in Amsterdam twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De aanklager ziet de man als spil van een criminele bende die zich bezighield met stroperij en illegaal wapenbezit. Dat deden ze vooral in natuurgebied Kootwijk-Loobos. Naast de man staan nog acht anderen terecht, die woensdag hun strafeis zullen horen.

Volgens het OM ging de bende meedogenloos te werk. Er was geen dier veilig als de hoofdverdachte op pad was en er was geen oog voor dierenwelzijn. Als oud-jager kende hij wel de regels maar hij lapte ze volgens de aanklager aan zijn laars. Hij verwerkte ook wild dat anderen illegaal hadden afgeschoten en regelde een slager.