OM eist 2,5 jaar cel voor illegale vuurwerkhandel

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen twee mannen uit Zwijndrecht bij wie in december 2500 kilo zwaar professioneel vuurwerk is gevonden, waaronder mortierbommen en flowerbeds.

De politie vond het zware vuurwerk eind december in een container in Hendrik-Ido-Ambacht, waarbij een 32-jarige man werd aangehouden. In een door hem gebruikte garagebox werd naast vuurwerk eveneens een hoeveelheid xtc-pillen, erectiepillen, wietolie en munitie gevonden. De drugs waren volgens de eigenaar voor eigen gebruik.

De container was gehuurd door een 29-jarige kompaan. In de schuur van deze medeverdachte en in zijn bedrijfsauto ontdekte de politie nog meer vuurwerk. Tegen de 29-jarige eiste de officier van justitie een gevangenisstraf 180 dagen waarvan 161 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Volgens de officier van justitie namen beide mannen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s met hun illegale vuurwerkhandel. „De schuur en garagebox in Zwijndrecht staan midden in een woonwijk. Ook de opslag van dit zware vuurwerk liet te wensen over, hetgeen het risico op ongelukken vergroot”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszitting in de rechtbank in Rotterdam.

Beide verdachten hebben bekend. De 32-jarige man is al eens eerder veroordeeld voor illegale vuurwerkhandel. De rechtbank doet op 24 juni uitspraak.