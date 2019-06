OM eist 18 jaar voor moord in Gooise villa

Voor de moord op een 22-jarige vrouw in een villa in Hilversum moet een 23-jarige man uit Rotterdam 18 jaar cel krijgen. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag geëist tijdens de strafzaak in de rechtbank in Lelystad.

Het naakte lichaam van de 22-jarige vrouw uit Maastricht werd op 9 juli vorig jaar in een plas bloed in de woonkamer van de villa gevonden. Ze was 27 keer gestoken, waarvan twaalf tot dertien keer aan de achterkant van haar lichaam. Zeker zes steken waren dodelijk. Kelvin M. en het slachtoffer hadden een prille relatie. Dinsdag verklaarde hij uit zelfverdediging de vrouw te hebben neergestoken nadat zij hem had aangevallen. “Daarna dacht ik alleen nog maar aan zelfmoord”, zei hij tegen de rechters.