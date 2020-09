OM eist 18 jaar cel voor fatale steekpartij Turkse uitvaart

Een 50-jarige man die een jaar geleden op de binnenplaats van het gebouw van de Turks-Islamitische Culturele Stichting in Den Haag een familielid zou hebben doodgestoken en een tweede familielid met een messteek in de nek zou hebben verwond, verdwijnt daarvoor wat het OM betreft 18 jaar in de cel.

Volgens de aanklaagster heeft Vedat A. zich op de bewuste dag schuldig gemaakt aan poging tot moord en aan doodslag, een gevolg van een al langer lopende familieruzie waarin de 50-jarige verdachte uit Den Haag tot het uiterste zou zijn getergd en gekrenkt.

Het fatale steekincident had plaats tijdens voorbereidingen voor de uitvaartplechtigheid van de schoonvader van de verdachte, die een dag eerder was overleden. In de woning van de overledene kreeg A. het toen aan de stok met het slachtoffer dat de steekpartij een dag later zou overleven.

Volgens A. werd hij in de woning van zijn overleden schoonvader publiekelijk voor schut gezet en de ochtend erna in het bijzijn van een ander nog een keer telefonisch uitgescholden. Toen hij kort daarna bij het gebouw van de stichting arriveerde en het familielid zag zitten met wie hij woorden had gehad, escaleerde de zaak.