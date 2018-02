OM eist 15 jaar cel voor ombrengen vriendin

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijftien jaar cel geëist tegen een 47-jarige man uit Sint Willebrord die zijn vriendin zou hebben doodgeslagen met een honkbalknuppel. De vrouw werd op 19 mei vorig jaar vermoord. Ze werd dood gevonden in haar huis aan de Fazantendonk in de Noord-Brabantse plaats.

De aanleiding voor de moord zou een ruzie zijn die de man en de vrouw hadden omdat ze hem uit huis wilde zetten. De verdachte belde zelf het alarmnummer na zijn daad. Hij werd diezelfde avond nog in het huis aangehouden.

Volgens het OM is de verdachte volledig toerekeningsvatbaar en is er sprake van voorbedachten rade. Deskundigen hebben geen stoornis kunnen vaststellen. Wel was de verdachte onder invloed van alcohol.