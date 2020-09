OM eist 15 jaar cel en tbs in omvangrijke zedenzaak

Voor een lange reeks van verkrachtingen en aanrandingen heeft het Openbaar Ministerie donderdag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Eindhoven.

De zaak kwam vorig jaar aan het licht na een aangifte van een Française, die op gruwelijke wijze was verkracht en mishandeld in de Genneper Parken bij Eindhoven, terwijl de verdachte haar filmde met zijn mobiele telefoon. Hij dreigde haar ook te doden en sloeg zijn handen om haar keel. De politie startte een omvangrijk onderzoek waaruit duidelijk werd dat de vrouw niet het enige slachtoffer is van de man. Hij wordt verdacht van tien verkrachtingen en aanrandingen.

Vaak waren zijn slachtoffers minderjarig en kwetsbaar. Veel van zijn daden werden door hem gefilmd. „Op de zeer schokkende beelden waren de slachtoffers en de verdachte duidelijk te zien. Bij het zien van de beelden werd meer dan duidelijk hoe groot de angst was van zijn slachtoffers, die geen schijn van kans hadden”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Den Bosch .”De gruwelijkheid van deze zaak is ongekend.”

Sommige meisjes kwam hij per toeval tegen, anderen benaderde hij via internet. Vaak deed hij zich voor als iemand anders en probeerde hij vertrouwen te winnen. Hij zette sommige meisjes onder druk door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s.

De verdachte is eerder veroordeeld voor verkrachting. Onderzoek door gedragsdeskundigen heeft uitgewezen dat hij lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De rechtbank doet 8 oktober uitspraak.