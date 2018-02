OM eist 15 en 17 jaar voor dubbele cafémoord

Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen van vijftien en zeventien jaar tegen twee mannen uit Nijmegen. Het duo van 38 jaar en 43 jaar wordt ervan verdacht op 9 mei 2016 twee mannen in een café in Nijmegen te hebben doodgeschoten.

Een ruzie over een hennepkwekerij was vermoedelijk de oorzaak van de geweldsexplosie in het café. Behalve de twee daders had ook een van de slachtoffers een vuurwapen op zak. Alle vier de mannen hadden een strafblad.

Tegen een derde verdachte eiste het OM een straf van zes maanden. Hij zou samen met de andere verdachten een videorecorder met camerabeelden van de schietpartij in het Maas-Waalkanaal hebben gegooid.