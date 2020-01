OM: eerder opgepakte verdachte moord advocaat Wiersum is schutter

De 36-jarige Giërmo B. uit Almere die volgende week woensdag voor het eerst voor de rechter moet verschijnen voor de moord op advocaat Derk Wiersum. B., is waarschijnlijk de schutter. Hij wordt verdacht van „moord in vereniging”, dat wil zeggen dat hij en meer mensen van deze moord worden verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie is B. degene die met een wapen een of meer schoten op de advocaat heeft afgevuurd.

Naar verluidt zit ook een neef van de vorige maand in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi vast voor de schokkende moord. Naar Taghi wordt gewezen als opdrachtgever.

De zitting woensdag 15 januari is in de extra beveiligde locatie Bunker in Amsterdam. Het gaat om een voorbereidende zitting, wanneer de zaak inhoudelijk dient is nog onduidelijk.

Wiersum werd op 18 september op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is.