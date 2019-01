OM drukker met zaken jaarwisseling

Het Openbaar Ministerie (OM) in Midden-Nederland heeft het na de jaarwisseling drukker gehad dan een jaar geleden. Via de politie werden 35 zaken aangeleverd die te maken hadden met vooral vuurwerk, geweld en het beledigen van agenten, meldt het OM. Bij de vorige jaarwisseling ging het nog om achttien zaken.

Voor het beledigen van agenten in Almere en Amersfoort zijn boetes tot 700 euro opgelegd. Ook moet een verdachte zich later bij de politierechter verantwoorden voor het belediging van agenten in Amersfoort. Voor hetzelfde delict moeten twee minderjarigen in Utrecht zich de komende tijd verantwoorden voor de kinderrechter. Twee anderen die in Hilversum en Amersfoort politiemensen beledigden, worden opgeroepen voor een taakstrafzitting, aldus het OM.

Vijf zaken zijn wegens gebrek aan bewijs geseponeerd, bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk bij een handhaver in Almere. Andere zaken, zoals een poging tot brandstichting van een bestelwagen in Nieuwegein, worden nog onderzocht.

Het OM komt later dinsdag met een landelijke inventarisatie.