OM druk met afhandelen zaken jaarwisseling

Bijna veertig mensen die een misdrijf hebben gepleegd dat verband houdt met de jaarwisseling, hebben inmiddels een geldboete of taakstraf gekregen. In 55 zaken heeft het Openbaar Ministerie (OM) verdachten gedagvaard; 31 zaken zijn geseponeerd, merendeels vanwege een gebrek aan bewijs. In bijna honderd zaken loopt nog onderzoek en 24 zaken worden op een andere manier afgedaan, bijvoorbeeld via Halt.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die justitie dinsdag naar buiten heeft gebracht. Daaruit blijkt dat bij het OM in totaal 262 zaken zijn aangemeld waarbij iemand verdacht wordt van een misdrijf. Dat zijn er acht meer dan uit de eerste inventarisatie bleek. Het is een forse daling in vergelijking met de 340 verdachten bij de vorige jaarwisseling.

Het gaat 62 keer om geweld tegen mensen met een publieke functie zoals hulpverleners, 103 maal geweld tegen andere personen en 47 keer geweld tegen goederen. In vijftig gevallen draait het om misdrijven die te maken hebben met vuurwerk.