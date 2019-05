OM: doden Anne Faber was moord

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Michael P. (29) wegens het verkrachten, ontvoeren en vermoorden van de 25-jarige Anne Faber. Anders dan vorig jaar bij de rechtbank kwam het OM tot de conclusie dat P. Faber niet in een opwelling heeft gedood, maar met een vooropgezet plan. De familie van Faber heeft dit gewijzigde inzicht met instemming begroet.

"Wij zijn altijd van mening geweest dat het om moord gaat", zei Hans Faber, de oom van het slachtoffer en woordvoerder van de familie, na afloop van de zitting. Zijn broer Wim, de vader van Anne, zei bij de uitoefening van zijn spreekrecht dat hij vindt dat P. nooit meer moet vrijkomen. Garanties daarvoor zijn niet te geven, beseft de familie. Met een lange celstraf en tbs "als extra slot op de deur" kan zij echter leven, aldus Hans Faber.

Anne Faber verdween op 29 september 2017 in het bosrijke gebied tussen Den Dolder en Soest, waar zij een fietstocht maakte. Haar lichaam werd bijna twee weken later gevonden in een door P. gedolven graf bij Zeewolde. De rechtbank legde hem vorig jaar eveneens 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. P. ging onder meer in hoger beroep omdat hij na zijn arrestatie door de politie zou zijn mishandeld. Hij wil daarom minder straf. De rechtbank zag daarvoor geen aanleiding.

Aan de bekennende verklaring van P. is altijd alom getwijfeld. Die verklaring komt erop neer dat hij in het bos met zijn scooter op de fietsende Faber botste. Vervolgens verkrachtte hij haar en nam hij haar onder dwang mee naar een plek bij vliegbasis Soesterberg. Daar sneed hij haar de keel door. In een impuls, zegt hij.

Volgens het OM is P. gewapend met een mes op pad gegaan, vanuit de kliniek waar hij op dat moment verbleef in verband met een eerdere veroordeling wegens een dubbele verkrachting. Hij heeft Faber opgewacht, aldus de aanklager. Na de verkrachting heeft hij, tijdens de rit met een vastgebonden Faber op de scooter, minstens een kwartier de tijd gehad af te wegen of hij de jonge vrouw zou doden of niet. Van een impuls is geen sprake geweest, aldus het OM.

Woensdag pleiten P.’s advocaten. Het hof zal op 5 juli uitspraak doen.