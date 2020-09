OM: criminele burgerinfiltrant verdiende 77.060 euro

De criminele burgerinfiltrant die vorig jaar in een grote Friese drugszaak is ingezet kreeg tot nu toe 77.060 euro voor zijn diensten. Dit maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Leeuwarden.

De burger die met toestemming van het OM criminele activiteiten mocht uitvoeren, ontving eerst 50 en later 70 euro per uur. Ook kreeg hij 15.000 euro tipgeld. Het OM benadrukte woensdag nogmaals dat de inzet van de burgerinfiltrant volgens de regels is verlopen. De advocaten van de verdachten betwijfelen dat. Zo zou de minister van Justitie en Veiligheid pas toestemming hebben gegeven nadat de infiltrant was ingezet. De infiltrant, aangeduid met het codenummer A-4110, zou bovendien een aantal verdachten onder druk hebben gezet. De inzet van een burgerinfiltrant was jarenlang verboden en is nog altijd omstreden.

Onder meer het gebruik van EncroChat door verdachten maakte de inzet noodzakelijk, aldus de officier van justitie. „Het was een buitengewoon gesloten kring.” Via EncroChat konden versleutelde berichten worden verstuurd. Het communicatienetwerk werd eerder dit jaar door de politie platgelegd.

A-4110 zou volgens het OM zo kort mogelijk ingezet worden. Het doel was informatie inwinnen, pseudo-aankopen verrichten en politie-infiltranten introduceren. Toen de mogelijkheden daartoe „uitgeput” waren, is A-4110 in maart 2019 als infiltrant gaan werken. „Hij was geen groei-infiltrant die is opgeklommen tot een van de grote jongens”, aldus de officier van justitie. Het OM komt in december met het eindrapport over A-4110.

Bij de drugshandel zou het gaan om lijnen naar onder meer Finland, Ierland en Australië. Op 2 maart dit jaar onderschepte de politie in Groningen een transport van 86 pakketten speed richting Finland.

In totaal zijn er momenteel 22 verdachten. Sommigen worden ook verdacht van wapenbezit en witwassen. Een deel is lid van motorclubs Hells Angels en Red Devils. De inhoudelijke behandeling is in het najaar van 2021.