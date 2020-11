OM: cokelab Nijeveen goed voor driemaal jaaromzet Zeeman

De in augustus ontmantelde cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen had zo’n enorme capaciteit dat het drugslab op jaarbasis goed was voor driemaal de omzet die textielketen Zeeman vorig jaar realiseerde. Dat liet het OM woensdag weten in een eerste voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam tegen zestien verdachten die in augustus dit jaar werden opgepakt bij een inval in de wasserij.

In het lab vond de politie tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer 100 kilo cocaïnepasta. Bij een inval in een loods in Apeldoorn stuitten agenten op 120.000 kilogram steenkool, waarvan 22.000 kilogram als zogenoemd dragersmateriaal voor de cocaïne werd gebruikt. De wasserij zou voldoende capaciteit hebben gehad om dagelijks 150 tot 200 kilogram cocaïne te produceren met een geschatte straatwaarde van 6 miljoen euro.

In de zaak rond de ‘cocaïnemanege’ heeft het OM inmiddels nog twee onderzoeken opgestart, waarin het vizier is gericht op nog eens tien verdachten. Zij namen in de ogen van het OM prominente, organisatorische posities in en kwamen in beeld toen de politie meekeek in de gekraakte chatdienst EnroChat. Van de tien verdachten zijn er zeven aangehouden, van wie de laatste afgelopen zondag op Schiphol. Drie zijn naar het buitenland gevlucht.