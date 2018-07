OM: 'challenge' met auto link en strafbaar

Justitie is absoluut niet te spreken over een nieuw genre internetfilmpjes. De zogeheten 'Keke challenge', vernoemd naar een nummer van de Canadese artiest Drake, bestaat eruit dat een automobilist uit een langzaam rijdende auto stapt, een dansje van Drake doet en vervolgens weer instapt. Althans: als alles goed gaat.

Op internet circuleert een filmpje dat in de omgeving van het Gelderse Putten zou zijn gemaakt waarop te zien is hoe een jongeman uitstapt, maar zijn doorrollende auto niet te voet kan bijhouden. Die knalt tegen een boom. Radio-dj's Wietze en Chris van Radio 538 maakten ook een dergelijk filmpje, overigens zonder brokken te maken.

,,Echt onverantwoord'', oordeelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij bevestigt na berichtgeving door de NOS dat dit strafbaar is op de openbare weg. ,,Daar vallen bijvoorbeeld ook lege parkeerterreinen onder.'' Wie zoiets wil doen, kan beter een circuit zoeken waar het is toegestaan. Het OM heeft nog niet besloten of het in actie komt.

Op internet zijn vooral Amerikaanse filmpjes te zien. Die maken duidelijk dat het vaker misgaat. Op een video komt bijvoorbeeld een politieman ten val nadat hij is uitgestapt voor een dansje.