OM: celstraf voor ontucht door tandarts

Twee broers hebben volgens het Openbaar Ministerie maandenlang als tandarts en orthodontist ontuchtige handelingen gepleegd. Tegen de 32-jarige Jamrad P. is dinsdag in de rechtbank in Zwolle zes maanden cel geëist.

Tandarts Jamrad P. (32) uit Apeldoorn zou twee patiënten in Deventer en een assistente in Halle betast hebben. P. ontkende alle aantijgingen. Volgens zijn advocaat zijn de aangevers niet geloofwaardig. Beide broers werkten deels in dezelfde praktijk. Ze verschenen in juli ook al voor de tuchtrechter. Jamrad werd voor een jaar geschorst waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Jahid P. (31) werd geschorst en mag niet meer als orthodontist aan de slag. De tuchtrechter baseerde zich op 14 patiënten die geklaagd hadden, waaronder enkele minderjarigen. Jahid heeft als orthodontist volgens het OM vier patiëntes betast tijdens behandelingen. Zijn zaak is dinsdag aangehouden voor het horen van een getuige.