OM: cel voor bezit raketwerper voor mogelijk doden Van den Heuvel

De 31-jarige Yassine A. uit Amsterdam, die mogelijk een aanslag wilde plegen op misdaadverslaggever John van den Heuvel, moet vier jaar de cel in voor het bezit van een raketwerper. Dat eiste het Openbaar Ministerie dinsdag tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Het OM kwam de verdachte in december op het spoor na een tip dat een groep, voornamelijk Marokkaanse, mannen bezig was met het voorbereiden van een liquidatie op de bekende misdaadverslaggever. Volgens de officier van justitie zou een persoon met een bepaald telefoonnummer en eigenaar van een garagebedrijf in Lijnden een sleutelrol spelen. Zowel het nummer als het bedrijf stonden op naam van A.

Hoewel er geen bewijs is gevonden dat er daadwerkelijk een aanslag op Van den Heuvel stond gepland, werd in een kelderbox van de woning van A.’s vriendin, bij wie hij regelmatig verbleef, een geladen raketwerper gevonden. Op de tas waarin het wapen zat, is DNA van de verdachte aangetroffen. In de garage in Lijnden lagen verder zo’n zeventig patronen en 266 gram cocaïne, verpakt in een tas en plastic zakje met vingerafdrukken van A.

A. en zijn vriendin hebben verklaard dat alleen zij de sleutel van de berging hadden. Beiden zeggen niet te weten hoe de raketwerper, waarmee een gepantserd voertuig kan worden beschoten, in de kelderbox is beland. Het OM zegt niet te twijfelen aan de verklaring van A.’s vriendin, maar dat het niet anders kan dan dat hij ervan heeft geweten.

Het OM wil dat A. ook het restant uitzit van zijn straf die hij in 2013 kreeg voor een gewapende overval. Hij werd toen veroordeeld tot negen jaar cel, maar kwam na zes jaar vrij. Volgens de aanklager is hij opnieuw de fout in gegaan en zou hij de resterende 1095 dagen alsnog moeten uitzitten. Het OM beschouwt de kans op herhaling als groot, aangezien de verdachte op zijn 31e „bijna zestien jaar aan onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen”.

De man ontkende op de zitting dat hij iets wist van de raketwerper, de patronen en coke. Zijn advocaat noemde de straf „buitenproportioneel”. Volgens hem is er weinig bewijs.

Van den Heuvel wordt al sinds eind 2017 zwaar beveiligd vanwege een dreiging uit het criminele milieu. De rechtbank doet op 17 maart uitspraak.