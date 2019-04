OM: cel en tbs voor verminken lijk van vriend

Voor het ernstig verminken van het stoffelijk overschot van een vriend moet de 41-jarige Mark de G. uit Zwolle 3 jaar de cel in, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Zwolle tbs met voorwaarden tegen de verdachte.

In februari 2018 werd in de kruipruimte van de woning van De G. het zwaar verminkte lichaam van zijn beste vriend Deniz aangetroffen. Volgens De G. wilde Deniz in zijn woning zelfmoord plegen. Deniz vond in de woning een pistool en zette dat tegen zijn hoofd. Bij een poging de zelfmoord te verhinderen, zou het pistool zijn afgegaan.

De G. werd verdacht van het doden van Deniz maar daarvoor is gebrek aan bewijs, zei de officier van justitie. Wel achtte hij bewezen dat de verdachte daarna het lichaam in acht delen zaagde en verborgen hield. Ook wapenbezit is bewezen, vond het OM.