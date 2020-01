OM buigt zich over verdachten ‘ontsnappingspoging’ gevangenis

Over de voorgeleiding van de vier mannen die zondag zijn aangehouden in verband met een mogelijke ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen, wordt later deze week beslist. Dat heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland laten weten.

Als het OM de verdenkingen tegen de vier zwaar genoeg vindt, kan het later deze week de rechter-commissaris vragen hun voorarrest te verlengen. Deze besluit dan of de mannen langer in de cel moeten blijven.

Waarschijnlijk was het zondag de bedoeling de tot levenslange celstraf veroordeelde Omar L. te bevrijden. Hij is zondag overgeplaatst van de gevangenis in Zutphen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn advocaat Sander Janssen bevestigt dat zijn cliënt is overgeplaatst, maar kan verder geen commentaar geven.

Op het terrein van de gevangenis stond zondag rond 10.50 uur een busje in brand. In de zoektocht naar de daders kreeg de politie een verdacht voertuig in het oog en werd de achtervolging ingezet. Het voertuig stopte volgens een politiewoordvoerder een paar keer, waaronder in Zevenaar, waar een man uitstapte. Die werd aangehouden. De achtervolging eindigde op de N813 bij Wehl, waar de andere drie mannen zijn opgepakt.

De 29-jarige Omar L. werd eind juni vorig jaar tot levenslang veroordeeld. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog, half februari is opnieuw een inleidende zitting. L. wordt gezien als het brein achter meerdere liquidaties. De dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest. De broer van L. was toen een van de doden. Hij werd samen met onderwereldbekende Benaouf A. onder vuur genomen, waarbij Benaouf wist te ontkomen.

In oktober 2017 werd een vergeefse poging gedaan om A. te bevrijden met een gekaapte helikopter.