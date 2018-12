OM: broer kroongetuige wilde geen bescherming

Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat de doodgeschoten broer Reduan van kroongetuige Nabil B. slechts beperkt beveiliging wilde. Dat had het OM al eerder gesteld, nadat de broer was doodgeschoten, maar herhaalt dat, nu Het Parool schrijft dat de broer juist wél om bescherming had gevraagd.

De man, die niets met de criminele wereld te maken had, werd in zijn bedrijf in Amsterdam doodgeschoten. Een week eerder was bekendgemaakt dat zijn broer Nabil B. een deal met justitie had gesloten. De familie zou door dat nieuws zijn overvallen, omdat ze had verwacht dat de deal pas naar buiten zou komen als de criminelen die Nabil B. had beschuldigd waren gearresteerd.

Volgens Het Parool was Reduan fel tegenstander van de kroongetuigendeal.