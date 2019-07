OM boos over lek sollicitatieprocedure

Het College van procureurs-generaal veroordeelt ‘ten zeerste’ het lekken van informatie over de sollicitatieprocedure voor een vacature van hoofdofficier van justitie in Rotterdam.

„Vandaag is door NRC gepubliceerd over de sollicitatieprocedure voor de vacature van hoofdofficier van parket Rotterdam. Zonder te willen bevestigen of ontkennen dat deze informatie klopt, is het zeer kwalijk dat er informatie is gelekt uit een vertrouwelijke procedure”, aldus een mededeling van het Openbaar Ministerie zondag. In het artikel maakt de krant gewag van een paar afgewezen kandidaten, van wie er een met naam wordt vermeld.

„Het College van procureurs-generaal hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van kandidaten. Een kandidaat moet erop kunnen vertrouwen dat informatie uit de sollicitatieprocedure vertrouwelijk behandeld wordt.” Het lekken naar de buitenwereld „kan persoonlijke en professionele gevolgen hebben voor betrokkenen. Daarnaast kan het andere kandidaten ervan weerhouden te solliciteren”.