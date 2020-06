OM Bonaire maakt excuses aan oud-politici

Namens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoofdofficier Bote ter Steege dinsdag op Bonaire excuses gemaakt aan oud-politici Ramonsito Booi en Burney El Hage en zijn echtgenote. De drie werden na een strafrechtelijke procedure, die begon in 2009 en eindigde in 2015, door de rechter vrijgesproken van fraude en valsheid in geschrifte.

Booi diende twee jaar later een klacht in bij de Nationale Ombudsman, die dit jaar op 9 maart gegrond werd verklaard. Volgens de Ombudsman moest het OM excuses aanbieden. Dat is gebeurd in een persoonlijk gesprek.

Volgens Booi heeft het OM hem bewust zwart proberen te maken en hebben hij en zijn familie daar veel last van ondervonden. Volgens de Ombudsman is er onder meer sprake geweest van schending van de privacy en schending van de vereiste professionaliteit, doordat het OM in media negatieve uitlatingen over de verdachten deed.

De Nationale Ombudsman deed ook aan het OM de aanbeveling te kijken naar een passend gebaar, dit tot tevredenheid van de advocaat van Booi, Geert-Jan Knoops. Over dat bedrag vindt nog nader overleg plaats met het ministerie van Justitie & Veiligheid in Den Haag.