OM: boete voor ongevallen kolencentrale EPZ

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch een boete van 225.000 euro geëist tegen elektriciteitsproducent EPZ in Borssele. Volgens de aanklager is het bedrijf schuldig aan verschillende ongelukken in 2015 waarbij één werknemer overleed en vier arbeiders gewond raakten.

Bij de kolencentrale van EPZ gebeurden in 2015 in korte tijd drie ongelukken achter elkaar. De centrale werd daarop vervroegd gesloten.

Volgens justitie hebben EPZ en onderaannemer Sagro te weinig gedaan om de ongelukken te voorkomen. Tegen Sagro werd vanwege het dodelijke ongeluk 75.000 euro geëist en twee leidinggevenden van EPZ hoorden 25.000 euro eisen.

Op 20 november overleed een man die in een kolentrechter terechtkwam. Twee maanden daarvoor raakten drie mensen gewond toen er een explosie ontstond bij het ontmantelen van een installatie en in juli raakte iemand gewond door heet vliegas.

Volgens de officier van justitie konden alle ongelukken gebeuren doordat de bedrijven te weinig deden aan risico’s die bekend waren. „Als je welbewust een onveilige omgeving creëert is het niet de vraag of er een ongeluk gebeurt, maar wanneer. Ik kan niet uitsluiten dat kostenoverwegingen aan de basis lagen.”

Directeur Carlo Wolters van EPZ erkende dinsdag dat er fouten zijn gemaakt. Maar niet bij het dodelijke ongeval. „Hoe ongelukkig ook, het overlijden van deze man heeft niemand voorzien en ook niet kunnen voorzien.” Hij benadrukte dat bij EPZ, dat ook de kerncentrale in Borssele exploiteert, de veiligheid is aangescherpt.

Advocaten van EPZ komen vrijdag met hun pleidooi. Wanneer de uitspraak is, is nog ongewis.