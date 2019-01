OM: Boersma niet op verzoek Nederland uitgezet

Het Openbaar Ministerie houdt zich donderdag op de vlakte over de situatie rond de Nederlandse correspondente Ans Boersma.

Volgens een woordvoerster van het landelijk parket is Boersma niet op verzoek van Nederland uitgezet of uitgeleverd. Het OM wil niet zeggen of er een strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt. „Het OM zegt hier nooit iets over.”

Volgens een woordvoerder van de Turkse president Erdogan is Boersma het land uitgezet omdat de Nederlandse politie informatie heeft gegeven over banden die Boersma zou hebben met terrorisme.