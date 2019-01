OM: Boersma niet op verzoek Nederland uitgezet

Het Openbaar Ministerie houdt zich donderdag op de vlakte over de situatie rond de Nederlandse correspondente Ans Boersma.

Volgens een woordvoerster van het landelijk parket is Boersma niet op verzoek van Nederland uitgezet of uitgeleverd. Het OM wil niet zeggen of er een strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt. „Het OM zegt hier nooit iets over.”

Volgens een woordvoerder van de Turkse president Erdogan is Boersma het land uitgezet omdat de Nederlandse politie informatie heeft gegeven over banden die Boersma zou hebben met terrorisme.

Nederland heeft tegen Turkije gezegd dat correspondent Ans Boersma banden heeft met het al-Nusra Front, een gewapende rebellengroep die actief is in de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op Twitter.

Volgens zegsman Fahrettin Altun is zij uitgezet als voorzorgsmaatregel. „Als een geloofwaardig buitenlands overheidsbureau je vertelt dat een van zijn burgers banden heeft met terrorisme, neem je geen enkel risico.”

„Alleen de Nederlandse autoriteiten zijn in staat om uit te leggen waarom zij tot die conclusie zijn gekomen. We zullen niet speculeren over de geloofwaardigheid van hun inlichtingen.”

Correspondent van FD Turkije uitgezet