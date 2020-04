OM blij met duidelijkheid over euthanasie bij ernstige dementie

Het Openbaar Ministerie (OM) is blij met de duidelijkheid die de Hoge Raad heeft gegeven over euthanasie bij mensen die lijden aan vergevorderde dementie. Het hoogste rechtscollege van het land bepaalde dinsdag dat artsen het leven mogen beëindigen van patiënten die daarom hebben verzocht toen ze nog helder van geest waren, maar door de ziekte wilsonbekwaam zijn geworden.

Aanleiding voor de uitspraak was de vervolging door het OM van een verpleeghuisarts die euthanasie had toegepast op een 74-jarige vrouw uit Den Haag die zwaar dement was. Ze had voordat dit haar overkwam duidelijk opgeschreven dat ze niet meer zou willen leven als het zover zou komen. Toen haar dementie vergevorderd was, kon de vrouw haar wens niet duidelijk bevestigen en gaf ze tegenstrijdige signalen. Toch besloot de arts haar eerdere verzoek in te willigen.

Volgens de Hoge Raad valt de arts niets te verwijten. In het algemeen vinden de hoogste rechters het belangrijk dat alle wettelijke zorgvuldigheidseisen in acht worden genomen. Zo is euthanasie alleen toegestaan wanneer iemand „ondraaglijk en uitzichtloos” lijdt. En er moet altijd naar de omstandigheden worden gekeken, niet alleen naar de letterlijke tekst van het eerder opgestelde verzoek.

Het OM noemt het arrest „belangrijk voor artsen en patiënten, maar ook voor het maatschappelijke en politieke debat”. In lopende en toekomstige zaken gaat justitie alle overwegingen uit de uitspraak toepassen. Dat wil niet zeggen dat nu geen artsen meer worden vervolgd in euthanasiezaken. Volgens het OM zijn „niet alle rechtsvragen beantwoord” en blijft het mogelijk om in de toekomst zaken aan de strafrechter voor te leggen.