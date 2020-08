OM bevestigt observeren advocaten in zaak Ridouan Taghi

Het Openbaar Ministerie bevestigt vrijdag de berichtgeving in het AD dat twee advocaten in juni 2019 zijn geobserveerd in verband met de opsporing van de destijds voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi.

In een verklaring op de website zegt het OM dat de opsporing van de hoofdverdachte in het Marengo-proces destijds in volle gang was. „Hij stond op de Nationale Opsporingslijst en was de meest gezochte verdachte voor de Nederlandse politie en justitie. Het achterhalen van zijn verblijfplaats en zijn aanhouding hadden de hoogste prioriteit, gelet op de zeer ernstige verdenkingen tegen hem.”

Het AD berichtte vrijdag dat de betrokken advocaten, Nico Meijering en Leon van Kleef, woedend zijn over de observaties en zeggen dat de politie hen hiermee ernstig in gevaar brengt. Volgens het AD ontving de politie in juni 2019 een tip dat advocaat Meijering Taghi hoogstwaarschijnlijk in Dubai zou ontmoeten.

Dat erkent het OM. „Om deze informatie te verifiëren is destijds besloten tot het opvragen van vluchtgegevens en een kortdurende observatie van mr. Meijering op Schiphol om vast te stellen of hij naar Dubai zou vertrekken. Ook is een verzoek gedaan aan de politie in Dubai om hem na aankomst te volgen.” Volgens het OM gaf in deze beslissing „de doorslag dat mr. Meijering niet de advocaat was van T.”

„Dat gold ook voor zijn kantoorgenoot mr. L. van Kleef, die hem op 19 juni bleek te vergezellen op de vlucht naar Dubai. Door hen te observeren zou daarom geen inbreuk worden gemaakt op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt. T. werd in deze fase van het Marengo-proces al vertegenwoordigd door zijn huidige advocaat.” Die advocaat is Inez Weski.

In Marengo staat Meijering twee verdachten bij, onder wie hoofdverdachte Saïd R., die in februari in Colombia werd aangehouden en daar in uitleveringsdetentie zit. Hij is kwaad over de onthullingen over het volgen en heeft geen goed woord over voor de verklaring die het OM geeft voor de uitzonderlijke actie. Het OM is volgens hem „losgeslagen”.

In het Marengoproces lijken de verhoudingen tussen OM en advocatuur steeds verder verziekt te raken. Onlangs voegde het OM een stuk aan het dossier toe waarin staat dat meerdere advocaten geheime informatie aan criminelen zouden hebben doorgespeeld. Eerder deze week wraakte Meijering twee onderzoeksrechters in Marengo, omdat zij de schijn van partijdigheid zouden hebben gewekt. Bij het wrakingsverzoek, waarover de wrakingskamer zich nog moet buigen, sloten tien andere advocaten in het proces zich aan.

Op 27 augustus vindt er een zitting in het proces Marengo plaats waarin de advocaten zich zullen uitlaten over de reeks incidenten. Het schaduwen van Meijering en Van Kleef zal daar zeker in worden meegenomen.

Meijering hekelt dat advocaten niet meer in vrijheid hun werk kunnen doen en zelfs in gevaar worden gebracht. Volgens hem is het schaduwincident „slechts het topje van de ijsberg” en zal „de onderste steen boven moeten komen”.