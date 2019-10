OM beslist over huurder pand Ruinerwold

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist woensdag of de 58-jarige huurder van het pand in Ruinerwold, waar een gezin in een kleine ruimte woonde, voorgeleid moet worden aan de rechter-commissaris. De rechter beslist in dat geval donderdag of de man langer vast blijft zitten of niet. Dit zei een woordvoerster van het OM woensdag. De verdachte zit vast omdat hij het onderzoek verstoorde.

De politie onderzocht maandag de woning nadat een van de zonen zich meldde en vertelde over de leefomstandigheden van zijn familie. Het gezin verbleef in provisorisch ingerichte woonruimtes die afgesloten konden worden. Ze woonden daar sinds negen jaar en leidden een teruggetrokken bestaan. De politie trof buiten het pand de huurder aan. Die wilde voorkomen dat de politie het pand binnenging. Binnen zaten de gezinsleden.

Het OM bepaalt pas bij een voorgeleiding wat de uiteindelijke verdenkingen zijn. „Het kan ook zijn dat we woensdag vaststellen dat die er niet zijn en dat we de man vandaag alsnog naar huis sturen”, zei de woordvoerster.