OM beschikt over 610.000 gekraakte berichten in liquidatieproces

Het Openbaar Ministerie beschikt inmiddels over 610.000 gekraakte berichten van de beschermde telefoons waar verdachten in het grote liquidatieproces Marengo gebruik van zouden hebben gemaakt. Dat vertelde het OM donderdag tijdens een inleidende zitting in deze zaak. Het gaat om ontsleutelde PGP-berichten, onder meer afkomstig van de in 2016 in Canada in beslag genomen mailservers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom.

Een groot deel van het bewijs van het OM komt van deze berichten. De verdachten spraken daarin ogenschijnlijk openlijk en zonder terughoudendheid over geplande en uitgevoerde liquidaties. PGP staat voor Pretty Good Privacy.

De advocaten van de verdachten krijgen inzage in de Marengo-data. Dat kan op speciale, beveiligde laptops, die geraadpleegd kunnen worden op politiebureaus in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ook in gevangenissen, waar de verdachten in voorarrest zitten, kunnen de berichten worden ingezien.

Het OM houdt nog 5000 berichten achter, vanwege onderzoeksbelangen en veiligheidsredenen.

Naast de gekraakte berichten zijn ook de verklaringen van kroongetuige Nabil B. voor justitie erg belangrijk in deze zaak. Hij heeft in tientallen verklaringen over meerdere moorden en pogingen daartoe verklaard.