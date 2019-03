OM berust in vonnis mishandeling ijssalon

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis in de strafzaak tegen Gilly Emanuels, de voormalige eigenaresse van Surinaams eethuis en ijssalon ’t Peronnetje in Hilversum. De vrouw was voor de rechter gebracht wegens mishandeling van een jongere. Deze zou tot een groepje hebben behoord dat de vrouw uitschold en intimideerde. De rechtbank stelde vast dat de vrouw in een begrijpelijke, zeer geëmotioneerde toestand had gehandeld en ontsloeg haar van rechtsvervolging.

Het OM had een taakstraf van 120 uur geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Justitie vond dat er voor de vrouw geen reden was over te gaan tot geweld. Het OM ziet weliswaar aanknopingspunten voor hoger beroep, maar vindt dat verder vervolging van Emanuels „geen recht zal doen aan de situatie”.

Emanuels was al geruime tijd doelwit van een groep hangjongeren. In augustus 2017 werd zij opnieuw racistisch uitgescholden en bekogeld met een mandarijn, in het bijzijn van haar 2-jarige kind. Emanuels raakte volledig over haar toeren en ging een van de jongeren met een dweilstok te lijf. Beelden van het incident werden via social media verspreid.