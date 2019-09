OM beraadt zich op reactie proces-Wilders

Het Openbaar Ministerie beraadt zich op een reactie op het betoog van advocaat Geert-Jan Knoops, die dinsdag heeft bepleit dat het strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders per direct gestaakt moet worden. Volgens Knoops is uit recent bekend geworden stukken onomwonden gebleken dat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zich volop met de strafzaak tegen Wilders hebben bemoeid, omdat zij een hekel aan hem hadden en hem veroordeeld wilden zien.

Daarmee heeft het OM, dat tot dusver heeft tegengesproken dat er enige beïnvloeding vanuit het departement heeft plaatsgevonden, het recht op vervolging verspeeld, meent Knoops. De zaak-Wilders is een politiek proces, waar het hof zo snel mogelijk korte metten mee moet maken, vindt de raadsman.

De twee aanklagers in hoger beroep hebben zich dinsdag rond het middaguur teruggetrokken voor beraad. Vanaf half twee geven zij in de rechtszaal op Schiphol hun reactie op de standpunten van Knoops. Knoops mag daar naar verwachting ook weer op reageren. Het is de vraag of het hof zich dinsdag nog uitlaat over het verzoek van de advocaat tot onmiddellijke beëindiging van het proces.