OM beoordeelt duizenden bezwaren tegen opgelegde ‘coronaboetes’

Het Openbaar Ministerie is begonnen met het beoordelen van duizenden bezwaren tegen boetes die zijn opgelegd aan mensen die zich niet zouden hebben gehouden aan de noodverordeningen in het kader van de coronamaatregelen. Het gros van de boetes is uitgedeeld wegens niet voldoende afstand houden. De eerste zaken zullen vanaf eind september aan de rechter worden voorgelegd, meldt het OM dinsdag, in Utrecht, Arnhem en Rotterdam. Tot eind juni is tegen ongeveer een derde van de opgelegde boetes bezwaar gemaakt.

De boetes zijn door het OM opgelegd op basis van processen-verbaal van de politie of van boa’s, uitgeschreven sinds eind maart. Als iemand het niet eens is met de boete, kan er bezwaar worden gemaakt. Het OM beoordeelt een zaak dan opnieuw. Als de officier van justitie bij de herbeoordeling vindt dat er sprake is geweest van een bewijsbaar strafbaar feit, legt hij de zaak aan de rechter voor. Vindt hij dat niet, dan gaat de boete van tafel. De officier kan de boete ook verlagen, als hij vindt dat er wel sprake is van een strafbaar feit maar de omstandigheden een lager bedrag rechtvaardigen. De boete voor meerderjarigen bedraagt 390 euro.

Op de laatste peildatum (28 juni) waren er ruim 15.000 boetes opgelegd en is ruim 3000 keer bezwaar aangetekend. De volgende update van coronacijfers van justitie wordt in september verwacht.