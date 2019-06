OM: Benaouf A. moet hele straf uitzitten

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Benaouf A., veroordeeld voor betrokkenheid bij een liquidatie in Antwerpen in 2012, de volle twaalf jaar uitzit en niet voorwaardelijk vrijkomt. Wat het OM betreft heeft A. zijn kansen verspeeld, omdat hij het middelpunt was van een spectaculaire doch verijdelde ontsnapping uit de gevangenis in Roermond. Het OM deed de vordering vrijdag in een zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Een groep handlangers wilde A. op 11 oktober 2017 met een gekaapte helikopter uit de gevangenis bevrijden, meent het OM. A. ontkent dat hij de bevrijdingspoging op touw heeft gezet. Volgens het OM zijn daar echter tal van aanwijzingen voor.

Een aantal verdachten in de groep die A. zou hebben willen bevrijden, is vorig jaar veroordeeld. Het OM beraadt zich nog op de vraag of het A. voor de mislukte ontsnapping gaat vervolgen. Ontsnappen uit de gevangenis is niet strafbaar, het uitlokken van een bevrijding wel.