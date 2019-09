OM België wil cel voor Nederlandse plofkrakers

Het Openbaar Ministerie in Antwerpen heeft maandag celstraffen van drie tot vijftien jaar geëist tegen tien Nederlanders. Zij zouden betrokken zijn geweest bij zes plofkraken die in België werden gepleegd. Het totale geldbedrag dat werd buitgemaakt was 808.000 euro.

De plofkraken werden vorig jaar gepleegd in Tielt-Winge, Buggenhout, Boechout, Lummen, Sint-Laureins en Stekene. De Belgische politie kwam de verdachten op het spoor via het zogenoemde ANPR-netwerk (automatische nummerplaatherkenning). In dat onderzoek kwamen auto’s van hetzelfde Nederlandse autoverhuurbedrijf in beeld.