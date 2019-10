OM bekijkt mogelijke vervolging Offerman

Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt of vleeswarenfabrikant Offerman mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor de listeriabacterie in zijn producten terecht kon komen. Als dat zo is, zou er eventueel een strafrechtelijk onderzoek kunnen komen, aldus een woordvoerster vrijdag.

Volgens de woordvoerster is het bij zulke incidenten gebruikelijk dat het OM „meekijkt” met de onderzoeken naar de besmetting. Drie mensen overleden na het eten van de besmette vleeswaren, een vrouw kreeg een miskraam en zeventien mensen werden ziek.

Als het tot een strafzaak tegen het bedrijf komt, kunnen slachtoffers en nabestaanden zich melden bij het OM, zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als bewezen wordt dat het bedrijf verwijtbaar heeft gehandeld, kan de economische strafrechter een forse boete opleggen. De rechter wijst benadeelden dan ook een schadevergoeding toe.

Nabestaanden en slachtoffers kunnen volgens letselschade-expert Yme Drost ook een letselschadeprocedure beginnen. Er is volgens hem sprake van risico-aansprakelijkheid. „Het enkele feit dat een bedrijf voedsel op de markt heeft gebracht dat de gezondheid van mensen in gevaar brengt, is daarvoor voldoende”, zegt hij. Drost stond eerder de slachtoffers bij van de met salmonella besmette zalm van visbedrijf Foppen uit Harderwijk. Daaraan overleden vier mensen en werden honderden mensen ziek.

Volgens Drost moet de vleeswarenfabrikant zowel materiële als immateriële schade vergoeden. Sinds dit jaar bestaat bovendien de affectieschade: een vergoeding voor het feit dat je een dierbare moet missen. De vergoeding ligt tussen de 15.000 en 20.000 euro.

Sackers waarschuwt dat een letselschadeprocedure veel langer kan duren dan een strafzaak. „En de bewijslast ligt dan bij de slachtoffers, terwijl dat in een strafzaak voor het OM is.”