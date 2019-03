OM: bedreiging school bedoeld om te choqueren

Mitchell O., verdacht van het voorbereiden van een zogeheten ‘school shooting’, wilde vooral choqueren en stoer doen. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM), dat donderdag 180 dagen jeugddetentie tegen de 18-jarige Amsterdammer eiste, waarvan ongeveer de helft voorwaardelijk. Het OM gelooft niet dat O. daadwerkelijk van plan is geweest een aanslag te plegen. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot bedreiging, aldus de officier van justitie.

De politie kreeg in mei voor het eerst een tip van de Amerikaanse FBI over verontrustende berichten van O. op YouTube. Daarin zei hij dat hij bezig was met het voorbereiden van een schietpartij op een school. De politie zocht O. twee keer thuis op om hem te waarschuwen en te manen te stoppen met het publiceren van dergelijke teksten.

In december tipte de FBI de Nederlandse politie opnieuw over O. Toen besloot zij in te grijpen en hem vast te zetten.