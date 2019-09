OM-baas: fors hoger tipgeld zeker mogelijk

Het Openbaar Ministerie vindt het zeker mogelijk om mensen een fors hogere beloning te geven voor cruciale tips over criminelen. „Het kan best om een bedrag van zes nullen gaan. Het gaat daarbij om maatwerk, het hangt af van de context van de kwestie”, zei Gerrit van der Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, in WNL Op Zondag.

Na de moord op advocaat Derk Wiersum liet ook justitieminister Ferd Grapperhaus al weten dat hij een hogere beloning wil voor een gouden tip. Het hoogste tipgeld dat ooit is uitgeloofd, is 100.000 euro voor de opsporing van de crimineel Ridouan Taghi. Hij wordt naast een reeks liquidaties in de criminele wereld ook gelinkt aan de moord op Wiersum, die de kroongetuige in de zaak tegen Taghi bijstond.

Volgens Van der Burg is hoger tipgeld bespreekbaar, maar het hangt niet alleen van geld af. Het kan ook gaan om beveiligingsmaatregelen of een nieuwe identiteit die een tipgever zou moeten krijgen. De OM-baas is niet van plan om vooraf een concreet bedrag kenbaar te maken, omdat hij wil voorkomen dat er een soort „publieke jaagactie” zou ontstaan op Taghi.

Een OM-woordvoerder voegt eraan toe dat zo’n premiejacht ongelooflijke risico’s zou opleveren voor mensen. Deze man heeft zich verstopt, dus mensen die iets weten, zitten waarschijnlijk zelf ook in het criminele milieu, aldus de woordvoerder.