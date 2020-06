OM: alternatieve scenario’s MH17-ramp ontkracht

Het Openbaar Ministerie heeft meerdere alternatieve scenario’s onderzocht over de ramp met vlucht MH17, maar blijft bij zijn eerdere conclusies: het vliegtuig is neergehaald door een Buk-raket boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger.

Er is onder meer gekeken naar een explosie van binnenuit, dat het vliegtuig is neergeschoten door een gevechtsvliegtuig of door een ander raketsysteem dan Buk. Voor dat alles is geen aanwijzing gevonden, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank op Schiphol. Daar is momenteel het monsterproces rond het neerhalen het vliegtuig van Malaysia Airlines bezig.

Het OM is maandag begonnen met de uiteenzetting van het onderzoek dat tot nu toe gedaan is. Dinsdag is daar ook de hele dag voor gebruikt, de uiteenzetting wordt naar verwachting woensdag afgerond.

De Boeing 777 werd onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten. Alle 298 mensen kwam om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.