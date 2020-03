OM: alleen arrestaties in urgente, ernstige zaken

De politie verricht in verband met het coronavirus voorlopig alleen nog arrestaties in urgente, ernstige zaken. Het gaat daarbij om aanhoudingen ‘buiten heterdaad’, dus in lopende onderzoeken, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Justitie blijft voorrang geven aan zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden.

„In elke zaak zal hierbij een afweging worden gemaakt”, aldus het OM, „waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden zoals de vrees voor herhaling en de veiligheid van anderen.” Justitie benadrukt dat het gaat om uitstel, niet om afstel. De politie blijft mensen op heterdaad arresteren.

Het besluit is genomen in samenspraak met de politie. Bij aangehouden verdachten wordt per situatie gekeken of het noodzakelijk is om ze voor te geleiden. Ook hier wordt rekening gehouden met onder meer de ernst van de feiten en de vrees voor herhaling. Net als bij de aanhoudingen wordt ook hier voorrang gegeven aan zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden.

Eerder zei het OM al dat het uitdrukkelijk niet ophoudt met functioneren en ook niet dichtgaat.