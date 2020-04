OM: agenten Arnhem schoten uit zelfverdediging man met mes neer

Twee agenten die op 6 december bij een woning aan de Eindhovenlaan in Arnhem een man neerschoten, hebben gehandeld uit zelfverdediging en treft daarom geen blaam. Zij hebben terecht en begrijpelijk gebruik gemaakt van hun dienstwapen, omdat het slachtoffer hen bedreigde met een mes, concludeert het Openbaar Ministerie na een onderzoek van de rijksrecherche. De agenten worden niet vervolgd.

De agenten waren samen met twee collega’s ter plaatse gekomen na een melding over huiselijk geweld. Op straat werden zij aangesproken door de bewoonster van de woning, die zei dat haar man een mes heeft waarmee hij zichzelf iets wil aandoen. De man kwam naar buiten en maakte stekende bewegingen in de richting van de agenten. Zij gebruikten eerst pepperspray en losten een waarschuwingsschot. Toen dat geen effect had, heeft een van de agenten tweemaal op de benen van de man geschoten en een van zijn collega’s eenmaal. De man raakte gewond, aldus het OM.

De agenten kunnen volgens het OM een beroep doen op zogeheten noodweer. Van een strafbaar feit is geen sprake.