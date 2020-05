OM: achtergrond dodelijke schietpartij The Bank staat niet vast

Het Openbaar Ministerie houdt vooralsnog alle opties open in de zaak rond de moord dan wel doodslag op Orpheo Gefferie (24). De vraag is of het doodschieten van Gefferie het gevolg is geweest van een ordinaire ruzie, of dat er een langere aanloop is geweest, schetste het Openbaar Ministerie vrijdag op een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Amsterdam. Verdachten in de zaak zijn Darnell T. (22) en de voortvluchtige Erxinio Luntungan (20).

Gefferie werd op 18 mei vorig jaar doodgeschoten in parkeergarage The Bank Rembrandtplein in de Amsterdamse binnenstad. Het slachtoffer en zijn vrienden zouden daar ruzie hebben gekregen met een andere groep. Het opstootje zou zijn uitgemond in de dodelijke schietpartij. Beveiligingscamera’s in de garage registreerden de gebeurtenissen. Tijdens het gevecht zou Darnell T. naar een auto zijn gerend, om terug te keren met een vuurwapen. Luntungan zou de schutter zijn geweest.

Dat de dodelijke schietpartij het gevolg is geweest van de ruzie, is volgens het OM een van de scenario’s. Er zijn ook andere denkbaar, waaronder een eerder conflict.

Amsterdammer Luntungan is onlangs op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Justitie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. Zijn advocaat Guy Weski verscheen vrijdag op de zitting en zei contact met hem te hebben gehad. De vraag van de rechtbank of hij „enig idee” had waar Luntungan is, liet de raadsman onbeantwoord. De politie vermoedt dat Luntungan met hulp van anderen ondergedoken zit.

Weski beschouwt Darnell T. als de cruciale getuige, die licht zou kunnen werpen op de achtergrond van de schietpartij. Aan de hand van zijn getuigenis zou de vraag of er sprake is geweest van moord of doodslag beantwoord kunnen worden. Voor de strafmaat kan dat ettelijke jaren schelen; moord wordt zwaarder bestraft dan doodslag. Probleem is dat T. zich op zijn zwijgrecht beroept. „Het zal nog best een kunst worden hem aan het praten te krijgen”, zei de officier van justitie daarover. Getuigen zijn tot dusver niet erg spraakzaam geweest.

T.’s advocaat Gerald Roethof vroeg de rechtbank om beëindiging van het voorarrest. Het staat volgens de raadsman allesbehalve vast dat T. het moordwapen aan Luntungan heeft overhandigd. „Het bewijs is er gewoon niet.” De rechtbank zag genoeg zware aanwijzingen om T. de komende maanden vast te laten zitten. De volgende zitting is op 28 juli.

Genciël Feller, die met de groep Luntungan in de parkeergarage was, is vorig jaar september op Curaçao doodgeschoten. Een maand eerder overleefde hij in Almere ternauwernood een aanslag op zijn leven. Het is onduidelijk of dit geweld verband houdt met de dood van Gefferie.