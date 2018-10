OM: aantal insulinemoorden nog niet duidelijk

Het is nog steeds niet duidelijk bij hoeveel mensen een medewerker van verzorgingshuizen in de regio Rotterdam onjuist insuline zou hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie (OM) wacht nog op medisch-forensische rapporten over alle eerder gemelde vijftien verdachte situaties.

Bij drie gevallen was al duidelijk dat het OM vervolging instelt. Een van de patiënten overleed, de andere twee overleefden de toediening van het medicijn. Van de twaalf andere verdachte gevallen overleed de helft van de betrokkenen.

De aanklager zei woensdag tijdens de vierde inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam dat het rapport van de forensisch arts elk moment kan komen en dat van de patholoog uiterlijk begin november. Omdat nog niet alle onderzoeksresultaten binnen zijn, kan hij niet zeggen in welke gevallen hij tot vervolging overgaat. A. gaf volgens het OM eerder toe dat hij in drie gevallen insuline had toegediend.

De advocaten van de 22-jarige verdachte, Rahiied A., hekelden de trage gang van zaken en stelden dat het OM alle kaarten tegen de borst houdt. Het leidt tot frustratie en onzekerheid, vooral bij hun cliënt. Hij zit nu bijna een jaar in voorarrest en sinds februari is er weinig meer bekend geworden, zei raadsman Robbert van Haneghem.

Hij wil dat het OM uiterlijk 31 oktober met het volledige dossier en de tenlastelegging komt. Anders kunnen de advocaten op de geplande regiezitting eind februari nog geen onderzoekswensen formuleren. Maar volgens de aanklager gaat dat niet lukken. Hij zegde wel toe de advocaten de komende tijd te informeren zodra duidelijk is welke gevallen op de dagvaarding komen.

A. zelf was opnieuw niet op de zitting. Een tiental familieleden van mogelijke slachtoffers wel.

De volgende niet-inhoudelijke zitting is op 10 december.