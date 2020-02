OM: 7 jaar cel voor uren opsluiten 82-jarige vrouw

Tegen drie verdachten is dinsdag in de rechtbank in Zwolle 7 jaar cel geƫist voor een gewapende overval in De Krim (gemeente Hardenberg) in december 2018. De toen 82-jarige bewoonster werd door de overvallers in de meterkast opgesloten en werd pas vijftien uur later bevrijd.

De bewoonster liet net de kat naar buiten toen twee van de drie overvallers voor haar stonden. Een drukte een taser in haar gezicht, maar zette vooral zichzelf onder stroom, bleek op de zitting. De vrouw werd de volgende ochtend uit de meterkast bevrijd door vriendinnen van het volksdansen. Was de opsluiting later ontdekt, dan was het slecht met haar afgelopen, zei de officier van justitie.

De 46-jarige Evert B. uit Hoogeveen, de 44-jarige Lambert B. uit Coevorden en de 20-jarige Anil T. uit Leeuwarden hebben deels bekend. Ze waren vooraf niet van plan de vrouw op te sluiten, zeiden ze.