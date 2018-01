OM: 7 jaar cel voor smokkel honderden Syriërs

Tegen vier verdachten van grootschalige mensensmokkel zijn dinsdag straffen tot 7 jaar cel geëist. „Het gaat hier om het beroepsmatig plegen van mensensmokkel. Dat hebben we bij mijn weten niet eerder gezien in Nederland”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle.

Het Openbaar Ministerie schat dat het viertal circa 370 voornamelijk Syrische vluchtelingen vanuit Griekenland, Italië en Hongarije verder Europa in heeft geholpen. Leider van de bende is de 37-jarige Zeiad D. uit Cuijk. Hij zou hiermee 3,5 ton verdiend hebben. De bende werd in september 2015 opgerold.