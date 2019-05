OM: 7 jaar cel om inslaan op minnaar van vrouw

Tegen een 42-jarige man uit Woubrugge is zeven jaar celstraf geëist, omdat hij met een dikke houten stok keihard heeft ingeslagen op de minnaar van zijn vrouw. De verdachte had zijn doelwit opgewacht bij diens huis, aldus de officier van justitie voor de rechtbank in Den Haag.

De aanklager gaat uit van poging tot moord, omdat hij nog een tijdje buiten op een bankje heeft zitten wachten en zich toen had kunnen bedenken. Bovendien kon de verdachte weten dat hij hem mogelijk dood zou slaan met de bijna 1 kilo zware stok. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren zowat alle botten in het gezicht van het slachtoffer kapot en had hij meerdere bloedingen in zijn hoofd. Het is niet duidelijk of hij volledig herstelt van het hersenletsel.

De verdachte wist al enkele weken dat zijn vrouw overspel pleegde, toen hij in november vorig jaar besloot iets eraan te doen. Hij verklaarde dat hij zijn rivaal wilde bedreigen en bang maken. Door de zonneklep van de helm kon hij niet goed zien waar hij sloeg, zei hij. Maar volgens het OM heeft de verdachte niets gezegd tegen zijn nietsvermoedende slachtoffer en heeft hij hem meteen van achteren aangevallen met zijn stok.