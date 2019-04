OM: 4 jaar cel verdachte straatrace Loosdrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep vier jaar cel geëist tegen Walter van W. voor een straatrace met zijn zoon Casper in Loosdrecht in 2016. Hierbij knalde Van W. op de auto van een 19-jarige vrouw. Zij overleed twee weken later.

Het OM vindt dat Van W. in zijn Porsche 911 roekeloos heeft gereden en spreekt van „lomp en onbezonnen scheuren”. De strafeis komt overeen met het vonnis van de rechtbank in Lelystad in 2017. Zoon Casper, die in een Mini Cooper achter zijn vader reed, hoorde een jaar cel tegen zich eisen. Hij had bij de rechtbank een taakstraf van honderd uur gekregen. Van W. moet van het OM tevens een rijverbod krijgen van vijf jaar, zijn zoon van drie jaar.

De twee ontkennen dat zij op de avond van 16 maart 2016 aan het racen waren. Het OM vindt dit ongeloofwaardig. Volgens getuigen haalden de mannen snelheden tot 200 kilometer per uur in de bebouwde kom. Daarbij reden ze bumper aan bumper. De vrouw kwam uit een uitrit.

Van W. had veel gedronken tijdens een avondje uit met zijn zoon. Het OM vindt een hoge straf voor hem terecht omdat Van W. vaker is veroordeeld voor rijden onder invloed. Zoon Casper werd volgens het OM bij de rechtbank onterecht vrijgesproken van medeplegen van dood door schuld. Zo wist hij dat zijn vader te veel had gedronken, stelt het OM. Daarnaast werd in gezamenlijkheid steeds harder gereden.

Het OM hekelde de proceshouding van de mannen destijds bij de rechtbank. Het duo verklaarde vrijdag in het hof bewust te zijn van hun schuld en dat zij hun verantwoordelijkheid voor het ongeluk nemen. Het OM twijfelt aan deze oprechtheid en noemt het „damage control”.

De verantwoordelijkheid van Van W. staat volgens zijn raadsman Geert-Jan Knoops niet ter discussie. Er zijn grove verkeersfouten begaan maar van roekeloosheid in juridische zin is volgens Knoops geen sprake. „In het spraakgebruik kun je het zo noemen, maar er moet meer zijn.” Zo heeft Van W. niet bewust het ernstige gevaar opgezocht, aldus de strafpleiter. Daarnaast vindt Knoops de verklaringen van getuigen dat de mannen aan het racen waren, niet overtuigend. Roekeloosheid is de zwaarste vorm van schuld.

Het hof doet op 26 april uitspraak.