OM: 4 jaar cel en tbs voor neersteken tieners Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Haag vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 36-jarige Louis P. uit Den Haag. Volgens het OM heeft P. zich schuldig gemaakt aan drie pogingen tot doodslag door op 29 november vorig jaar drie tieners neer te steken in Den Haag. Ook acht het OM hem schuldig aan meerdere mishandelingen in 2018 en 2019, waar onder anderen zijn moeder en stiefvader slachtoffer van waren.

P. verklaarde dat hij de 29e november psychotisch was en drugs had gebruikt om de stemmen in zijn hoofd te proberen te dempen. Eerder die dag had hij naar eigen zeggen in een park zelfmoord willen plegen, maar uiteindelijk werd hij bang en deed hij dit toch niet. Op weg terug naar zijn kamer had hij het mes dat hij wilde gebruiken, nog bij zich. De grote hoeveelheid winkelend publiek in de Grote Marktstraat - het was Black Friday - gaf hem het gevoel dat iedereen op hem af kwam. „Ik dacht op dat moment dat ik met demonen leefde. Ik was de enige mens hier te midden van demonen”, aldus P. Hij verklaarde dat hij met het mes in zijn hand zich een weg door de menigte probeerde te banen.

„Hij besefte gewoon niet wat hij deed”, aldus zijn advocaat, „Hij had geen enkele opzet iemand te doden, hij wilde alleen wegrennen van de demonen.” Zij benadrukte dat P. al sinds zijn 24e jaar de diagnose schizofrenie heeft. Zij vroeg de rechtbank P. te ontslaan van alle rechtsvervolging.

P. is in het Pieter Baan Centrum (PBC) onderzocht. Het PBC concludeerde dat P. tijdens zijn daad in een psychose verkeerde en adviseerde hem sterk verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Het PBC adviseerde een zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM), dan wel tbs met voorwaarden op te leggen. De officier van justitie ging alleen mee met het advies over de toerekeningsvatbaarheid. Wel vroeg de officier de rechtbank de GVM als vangnet op te leggen.

P. heeft de strafeis overigens niet zelf aangehoord. In de ochtend had hij al aangegeven de zitting niet te willen bijwonen omdat hij misselijk was en hoofdpijn had. De rechtbank gaf echter het bevel dat hij toch moest verschijnen, waarop hij alsnog naar de zitting werd gebracht. In de loop van de dag gaf P. echter aan dat hij te veel hoofdpijn had om te kunnen doorgaan. Hij liet hij nog wel weten dat hij bereid was aan alle op te leggen voorwaarden mee te werken. Ook bood hij excuses aan aan de slachtoffers.

De rechtbank doet 8 oktober uitspraak.